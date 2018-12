Moeder Nikkie de Jager doet make-up dochter: ‘het ziet er echt niet uit’

Interview Merol scoort als een tierelier met vlijmscher­pe kerstsin­gle: ‘Superchill’

7:31 Geen mierzoete All I want for christmas is you, maar een aangebrande varkenshaas en gore rode wijn voor actrice/zangeres Merel Baldé (27), beter bekend als Merol. Ineens is haar vlijmscherpe kerstsingle Kerst met de fam een kwart miljoen keer bekeken en het meest aangevraagde nummer van Serious Request.