Moeder Dotan: Ik heb een ongelooflijke bak shit over me heen gekregen

De in het Noord-Hollandse Breukeleveen wonende Patty Harpenau wil zich er niet bij neerleggen, benadrukt ze met grote stelligheid. Dat Dotan (31) met name aan het begin van zijn loopbaan de spreekwoordelijke kluit belazerde met verzinsels, past volgens haar helemaal niet bij hem. ,,Ik heb deze man gemaakt en opgevoed. En weet dat hij zoiets nooit zou doen. Dotán - met de klemtoon op de tweede lettergreep - is van nature een kwetsbaar, eerlijk en gevoelig persoon. Ik vermoed dat zijn management de kwade genius is geweest. Zijn team had hem moeten beschermen tegen het maken van verkeerde keuzes. Waarschijnlijk is het management, zonder dat Dotan het wist, uit naïviteit en enthousiasme met dat trollenleger begonnen. Ik vraag me af of Dotan dat in de gaten had. Hem kennende waarschijnlijk niet.''



Harpenau weet dat haar zoon sinds kort weer in Nederland is. ,,Maar ik heb hem helaas nog niet gesproken.'' Dotan werd eerder deze week door een roddelblad gespot op Schiphol en later gefotografeerd op het balkon van zijn appartement in de hoofdstad. Hij bleek daar niet alleen te zijn, maar was in gezelschap van zangeres Caro Emerald. Vervolgens ontstond het gerucht dat Dotan wellicht iets zou hebben met de wereldberoemde vocaliste van A Night Like This die een relatie heeft en twee dochtertjes van 4 en 1 jaar. Geconfronteerd met die verse Dotanroddel moet Harpenau keihard lachen. ,,Ik viel van mijn stoel toen ik dat hoorde. Zonder in details te willen treden, kan ik alleen maar zeggen dat het godsonmogelijk is dat Dotan iets met een vrouw zou aanknopen. De goede verstaander zal begrijpen wat ik bedoel...''



