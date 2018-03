Modeontwerper Hubert de Givenchy overleden

Nadat hij in 1952 zijn eerste zaak had geopend in de modestad, volgde al snel een eerste modeshow waarin hij de zogenoemde séparables presenteerde: lichte rokjes en blouses met ingetogen pofmouwtjes, gemaakt van ruwe katoensoorten. Deze stoffen werden tot dat moment eingelijk alleen gebruikt voor proefmodellen voor modecollecties, oftewel ontwerpen in het nog niet definitieve, veel duurdere materiaal. De Givenchy pastte echter toch het goedkopere textiel toe in zijn collectie waarmee hij feitelijk de grondslag legde voor een nieuwe stijl die nog altijd casual chic heet. Zijn creaties worden gekenmerkt door aandacht voor lijnen en grote effen vlakken.

Audrey Hepburn

De Givenchy, die zichzelf wel eens 'de eeuwige stagiair' noemde, werkte samen met beroemdheden als Lauren Bacall, Elizabeth Taylor, Greta Garbo, Prinses Gracia van Monaco en Audrey Hepburn die zijn muze werd. In 1973 bracht hij zijn eerste mannencollectie uit, Gentleman Givenchy. In 1995 ging hij met pensioen en liet zijn mode-imperium voortaan over aan deisgner John Galliano. Die stapte een jaar later over naar Christian Dior en werd bij Givenchy opgevolgd door Alexander McQueen. De laatste jaren werd het bedrijf door steeds andere ontwerpers geleid.



De Fransman geldt nog steeds als een van de grote modeontwerpers van de twintigste eeuw, gelijkwaardig aan collega's als Christian Dior en Cristóbal Balenciaga. Zijn relatie met Hepburn stond vorig jaar winter overigens centraal op een tentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag: een expositie die hij nog zelf inrichtte en meer dan 200.000 bezoekers trok. Samen met Hepburn (1929 - 1993) meende de couturier een wat ander vrouwbeeld naar Hollywood te hebben gebracht, vertelde hij voorafgaand aan de opening van de expo in Den Haag: zij door haar uitgesproken slanke silhouet, hij door de kleding die er naadloos bij paste. Bij hun eerste afspraak meende De Givenchy overigens dat een andere actrice, Katharine Hepburn, in aantocht was.