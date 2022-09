Model: Maroon 5-frontman Adam Levine ging vreemd met mij

Sumner Stroh vertelt in de video dat ze een jaar lang een affaire heeft gehad met Levine. Ze zegt dat ze ten tijde van de affaire ‘jong, naïef en makkelijk te manipuleren’ was. Ze deelt ook screenshots, die afkomstig lijken van het geverifieerde account van Levine, waarin hij met haar flirt.

Hun relatie kwam ten einde, aldus de 23-jarige Stroh, maar Levine dook onlangs weer op in haar inbox. ,,Ok serieuze vraag. Ik verwacht weer een baby en als het een jongetje is wil ik hem heel graag Sumner noemen. Vind je dat OK?” Ze besloot zelf naar buiten te treden met het nieuws nadat iemand naar wie ze screenshots had gestuurd had geprobeerd het verhaal aan een tabloid te verkopen. Haar video is inmiddels al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken.