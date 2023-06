Modekenner Josine Droogendijk over fotosessie: Goed nagedacht over wind, geen ‘Marilyn Monroe-moment’

met foto'sKoningin Máxima is de afgelopen jaren gesignaleerd met de meest uiteenlopende kapsels, maar een haarspeld: dat was nog niet gezien. Tot de winderige fotosessie van de Oranjes op het Scheveningse Zuiderstrand, vrijdagmiddag.

Samen met haar man, koning Willem-Alexander, dochters Amalia, Alexia en Ariane en hondje Mambo poseerde Máxima vrijdagmiddag uitvoerig voor een persleger op het zand.

Een haarspeld was geen overbodige luxe op het winderige strand, zag ook modekenner Josine Droogendijk van modekoninginmaxima.nl, die ook op Scheveningen aanwezig was. ,,Toen Amalia in haar eentje poseerde, hoorde ik fotografen zeggen: Amalia, haren weg, anders hebben we er niets aan. Haar blonde lokken waaiden namelijk wel vol in haar gezicht. Bij Máxima nu niet. Daarbij gaf de accessoire haar krachtige gezicht een lieve, zachte uitstraling.’’

‘Geen Marilyn Monroe-momentje’

Qua kledingkeuze hielden de Oranjes ook goed rekening met de locatie. Droogendijk: ,,De prinsessen droegen alle drie een broek om een Marilyn Monroe-momentje te voorkomen. Máxima had wel een rok aan, maar met lood in de zomen. Qua kleuren wil het tijdens de fotosessies nog weleens een kakofonie zijn. Maar dit jaar kozen ze voor eenheid en daardoor ook voor rust. Lichte kleuren, in de tinten die passen bij de zee. Natuurlijk was het geen haute couture dat ze droegen, de fotosessie moet een vakantiesfeer uitstralen. En dat doe je niet in een jurk van 10.000 euro. Máxima droeg een set van Tory Burch, Ariane had geshopt bij Ba&sh.’’

