Modefotograaf Peter Lindbergh (74) overleden

In 2016 stond het werk van Lindbergh centraal in de Kunsthal in Rotterdam. Onder andere zangeres Tina Turner en topmodellen Milla Jovovich, Karen Alexander, Tatjana Patitz, Nadja Auermann en de Nederlandse Lara Stone waren bij de opening van de expositie aanwezig.

De fotograaf werd in 1944 geboren in het Poolse Leszno, maar had de Duitse nationaliteit. Lindbergh laat zijn vrouw Petra en zijn ex-vrouw Astrid achter, naast zijn vier zoons en zijn zeven kleinkinderen. Zijn dood kwam enigszins onverwacht. Het is niet bekend waaraan Lindbergh is overleden. ,,Hij laat een grote leegte achter’’, valt te lezen op zijn Instagram-account.