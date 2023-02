Mode-icoon Vera Wang (73) straalt op rode loper en Rebel Wilson gaat trouwen met vriendin

Acteur Tom Sizemore (61) ‘vecht voor zijn leven’ na hersenaneu­rys­ma

De Amerikaanse acteur Tom Sizemore (61), bekend van films als Saving Private Ryan en Pearl Harbor, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd zondag getroffen door een hersenaneurysma en ‘vecht voor zijn leven’, aldus het doorgaans goed ingevoerde TMZ.