Mocro Maffia komt met korte film over nieuw personage

Kavus zal ook in het aankomende vierde seizoen van Mocro Maffia te zien zijn. Het karakter Meltem zit in de creditcardfraude, waarmee ze onder de radar van de politie blijft. De Turks-Nederlandse vrouw is slim en handelt doordacht, meldt Videoland. Haar enige zwakke plek is haar gokverslaafde vader, die geld heeft geleend van team-Paus. In de korte film probeert Meltem haar vader uit de handen van de mocromaffia te redden, waarvoor ze naar haar Turks-Duitse familie in Düsseldorf gaat.