Missertje tussen Beau en Lil’ Kleine: ‘Nu moet mijn hand eraf gehakt worden!’

Beau van Erven Dorens ging gisteravond zo op in zijn gesprek met rapper Lil’ Kleine dat hij aan het eind totaal vergeten is hoe afscheid nemen binnen het ‘nieuwe normaal’ ook alweer werkt en dus geeft hij de rapper in zijn enthousiasme gewoon een hand. Hoezeer dat gebaar verankerd ligt in ons systeem blijkt wel als Kleine die hand vervolgens netjes schudt.

,,Oh nee, nu moet mijn hand eraf gehakt worden!” aldus Beau nadat hij plots besefte dat handen schudden not done is volgens de coronamaatregelen. Lil’ Kleine kon er wel om lachen.

Lil’ Kleine, echte naam Jorik Scholten, zat aan tafel bij het RTL-programma om te praten over zijn succes, zijn gezin en zijn laatste album Jongen van de straat. Hiervoor kreeg hij in de uitzending een bijzondere gouden plaat uitgereikt, in de vorm van een enorme zuil waarop alle namen van de twintigduizend fans gegraveerd staan die het album hebben aangeschaft. Ook mocht de rapper een platina onderscheiding in ontvangst nemen voor het behalen van meer dan 100 miljoen streams op Spotify.

Lil’ Kleine heeft al een plekje bedacht voor de enorme gouden ‘plaat’. ,,Die komt thuis aan de muur”, vertelde Kleine. ,,Ik ben wie ik ben, wie ik wil zijn, en dat komt met name door deze twintigduizend mensen. Als zij er niet waren, niet naar mij zouden willen luisteren, was ik niet wie ik echt wilde zijn.’’ De reactie van Beau op de zuil: ,,Het lijkt wel een soort zerk, je kunt ‘m ook op een begraafplaats zetten.”

Ruimte voor de mega gouden plaat heeft Lil’ Kleine genoeg, de 25-jarige Amsterdammer heeft vorig jaar een nieuw pand gekocht in de hoofdstad, waar hij met zijn vrouw Jaimie en zoontje Lío zijn gelukkige leven hoopt voort te zetten. ,,Zonder mijn vrouw is er vrij weinig stabiliteit in mijn leven”, zei de rapper aan tafel bij Beau. ,,Zij is daar een groot onderdeel van.” Het stel is sinds 2017 samen, maar de twee kennen elkaar al langer. Toen hij 15 was en zij 20, riep Kleine al eens dat hij ooit met haar zou trouwen. ,,Daar moest ze toen om lachen.”