Misschien tijd voor een tripje naar de gehoorspecialist als je terugbent in Volendam, Jan Smit

met video's Teleurstel­ling bij Mia en Dion, maar met opgeheven hoofd na songfesti­val: ‘Voel me nog steeds een winnaar’

Met het hoofd omhoog verschenen Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) dinsdagavond laat in Liverpool voor een klein Nederlands persleger om hun vroegtijdige aftocht bij het Eurovisie Songfestival te verklaren. Hoewel de teleurstelling groot is, was er geen verdriet te bespeuren bij het tweetal.