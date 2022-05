Miss Montreal zegt shows af vanwege stemproblemen

Miss Montreal schiet uitvaart­lijst binnen, Borsato uit top 10

Miss Montreal en haar cover van het lied Door de wind van Stef Bos is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de jaarlijkse lijst van uitvaarthits van Monuta. Het lied, voor het eerst ten gehore gebracht in het programma De beste zangers, staat op de vierde plek van de lijst over 2021. Opvallend is dat Marco Borsato met het lied Afscheid nemen bestaat niet na jaren uit de top 10 is gevallen.

24 februari