Miss Montreal voegt zich bij The Streamers

Kanye West gaat akkoord met gedeeld voogdij­schap

13 april Nadat Kim Kardashian in februari de scheiding aanvroeg van haar man Kanye West, heeft de zanger nu officieel gereageerd. Hij stemt in met haar wens om gedeeld voogdijschap te behouden over hun vier kinderen North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (1). Ook gaat hij ermee akkoord om geen alimentatie aan elkaar te betalen. Dit meldt Page Six.