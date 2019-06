Miss Montreal nieuwe coach The Voice Kids

Miss Montreal voegt zich bij coaches Marco Borsato, Anouk en Ali B. Ze neemt in het achtste seizoen, dat vanaf volgend jaar op de buis is, het stokje over van Ilse DeLange.



Hoewel het de eerste keer is dat Miss Montreal kinderen gaat begeleiden, zijn de rode draaistoelen haar niet vreemd. De zangeres was drie seizoenen te zien als coach in The Voice of Holland.