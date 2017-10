Miss Montreal: Ik kan beter schijt hebben aan alles en iedereen

Met Miss Montreal heeft Sanne Hans al tien jaar lang elk jaar een hit. Nu is er haar nieuwe EP Again , een tour én is ze weer te zien als coach in The Voice . ‘Ik kan beter schijt hebben aan alles en iedereen’.

Sanne Hans, de frontvrouw van Miss Montreal, mag dan een nieuwe EP hebben, het is niet dat ze die vol trots aan vriendlief en anderen heeft laten horen. Of zélf nog eens beluistert ,,Mijn eigen stem terughoren, vind ik verschrikkelijk. In de loop van de jaren heb ik mijn stem geaccepteerd, maar ik hoor hem liever niet’’, zegt de zangeres. ,,Ik heb de bevestiging van anderen ook niet nodig. Ik weet heel goed wat ik maak en dat breng ik uit. Er zijn altijd mensen die het leuk vinden.’’

Again ontstond na een avondje ‘lomp zuipen’ in Londen. Klinkt heel rock-'n-roll, maar Sanne is haar met alcohol doorspekte imago al een tijdje voorbij. Gezond leven moet wel als je, zoals zij, tien jaar lang elk jaar met minimaal één liedje in de hitparades staat. Ze prikt in een groene salade met gegrilde kipstukjes. ,,Ik ben denk ik heel saai.’’

Echt? ,,Ik ben wel rock-'n-roll, maar ik moet ook gewoon werken. Ik kan niet met een kotskater op een interviewdag als deze verschijnen. Dat heb ik wel gedaan, jarenlang, maar daar werd niemand blij van. Dat moest veranderen. Die katers zijn er nog steeds hoor, soms. En ik rook soms een pakje per avond – heerlijk. Maar ik kan het ook heel goed niet doen. Ik ben heel gedisciplineerd, met alles.’’

Dat gezondere leven is op Instagram vooral goed te zien met de hoeveelheid sportfoto's die ze post. Sanne de rockchick is Sanne de fitgirl. En daar is ze trots op. ,,Ik denk niet dat mensen beseffen wat sporten allemaal met mij heeft gedaan. Ik ben veel fitter en sterker, ik heb minder last van mijn astma, ik slaap beter. Ik heb een mooiere kont, mooiere benen. Strakke buik, goeie tieten – ja sorry hoor, dat wil toch iedereen?''

De ommekeer kwam toen ze zichzelf op een foto zag. In het blauwe podiumlicht stond de cellulitis op haar benen. ,,Mijn vriendinnetjes zijn allemaal jonger dan ik en ik dacht altijd: dat wat ik zie, is wat ik ook heb. Dat is niet waar. Ik wil wel in een hotpants op het podium kunnen staan zonder dat 20.000 man publiek cellulitis op mijn benen ziet – dat is mijn leven, hè.'' Het trainen ging haar niet makkelijk af. Ze werd 'kapotgemaakt' door haar personal trainer, en hield het niet vol. Tot ze iemand trof die het rustiger aanpakte en zij de smaak te pakken kreeg.

Door haar nieuwe levenswijze is haar stem ook beter. ,,Niets is zo erg als dat je eigenlijk een weekendje te hard ben gegaan en je een show moet doen met je brakke hoofd. En dronken slaap je zo onrustig. Dan ging ik malen, doe ik het allemaal wel goed? Ik verdien dat niet, al die onzekerheid. Nu ik train, heb ik daar ook geen last meer van.’’

Toch, de vermoeidheid slaat soms toe. Op haar nieuwe EP zingt ze er zelfs over. Hoe ze in drukke tijden langs haar vriend Daniël (drummer van Handsome Poets, red.) leeft. Te moe is om te praten. ,,Of ik reageer als een bitch als ik te weinig heb geslapen. Dan plannen we weer een dag samen, willen we iets romantisch gaan doen. Je moet toch een keer seks hebben. Ja, dat schiet er ook bij in. Uiteindelijk valt ons romantische dagje altijd in duigen, en liggen we gewoon de hele dag in bed met de hond omdat we moe zijn.’’

Hoewel soms lastig, koestert ze die drukke agenda ook. Ze gaat dit najaar op toer langs clubzalen, om het begin van haar carrière her te beleven. ,,Dat is allemaal in een roes gegaan toen.'' En ze is weer coach bij The Voice of Holland, tussen het verbale geweld van Waylon, Ali B en Anouk. ,,Ik ben het liefst iemand die de vrede bewaart, zij willen hun gelijk halen. Die drie kunnen haantjesgedrag vertonen. Dat trek ik niet. Doe mij maar een wijntje, en die krijg ik nu ook. Als ik onzeker word van dat gekakel, dan zeg ik dan naderhand tegen productie, dan spreken zij de anderen erop aan.’’

,,Het decor voelt inmiddels als mijn woonkamer, dus ik ben gelukkig niet meer zo onder de indruk. Al kijk ik het publiek niet aan als ik naar de stoel loop. Dat vind ik toch eng, ik voel me kwetsbaar. Maar als ik zit, ben niet meer bang om te draaien als niemand draait. Als ik een foute keuze maak, dan is het maar zo. Ik word ingehuurd om mezelf te zijn, en daar horen ook domme acties bij. Ik kan beter schijt hebben aan alles en iedereen.’’

Van The Voice heeft ze veel geleerd. Dat ze door al die jaren zichzelf kwetsbaar op te stellen een prettig imago heeft, bijvoorbeeld. ,,Het publiek ziet mij wel als mens. Als ik zeg dat ik even geen handtekeningen uitdeel omdat er iets ergs aan de hand is, accepteren mensen dat. Als Anouk dat zegt, is ze die onuitstaanbare diva.’’

,,Ik weet nog dat ik The Voice keek met Nick & Simon erin. Die zijn écht bekend, dacht ik. Nu zit ik er zelf, dat is toch grappig? Ik heb echt een topleven, ik heb niets te klagen.’’

