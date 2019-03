Miss Montreal: Ik heb bij de try-outs al heel wat huilende vrouwen in de zaal gezien

Ze is de afspraak voor het telefonische interview glad vergeten, vertelt Sanne Hans als ze na wat vergeefse belletjes en berichtjes toch aan de lijn hangt. Duizendmaal excuus. En nog drie: ,,Sorry, sorry, sorry. Ik ga helemaal op in de repetities van mijn nieuwe theatertour. We repeteren nu voor het eerst met strijkers, een cellist en een violist. En dat vind ik nogal bijzonder’’, verexcuseert de frontvrouw van Miss Montreal zich. Dat speciale zit ’m vooral hierin, zegt ze: ,,Sommige liedjes die we al heel lang spelen, klinken nu ineens weer van ‘wow’.’’