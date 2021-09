Miljuschka zet haar tanden in stuk vlees, Anouk in paniek door Johnny

Filmrecensie Shang-Chi and the Legend of the 1000 Rings blijft wat braaf en voorspel­baar

2 september In een Marvelfilm is het tegenwoordig zoeken naar elementen die we níet al eerder zagen. De nu 25 titels tellende superheldenfranchise (die ooit begon met Iron Man en recent nog Black Widow lanceerde) begint immers meer en meer te lijken op een invuloefening. De vraag is wie een beetje van het sjabloon durft af te wijken.