Miljuschka voelt zich een koningin en Eloise viert Koningsdag op het water

Hollywood bereidt zich voor op sobere Oscaruit­rei­king

25 april Hollywood maakt zich op voor de 93e uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De ceremonie vindt in de nacht van zondag op maandag plaats in Hollywood in een relatief sobere setting, vanwege de coronacrisis. In de zaal zitten alleen de genomineerden, elk met maximaal een andere gast.