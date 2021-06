Miljuschka straalt in vrolijk lingeriesetje en Bibi werkt haar wallen weg

OM looft beloning uit in zaken Nikkie de Jager en René van der Gijp

1 juni Het Openbaar Ministerie in Rotterdam looft een beloning uit voor de tip die leidt tot nieuwe aanhoudingen in de zaken van de overvallen op bekende en vermogende Nederlanders, onder wie Nikkie de Jager en René van der Gijp. In het programma Opsporing Verzocht wordt vanavond de hoogte van de beloning bekendgemaakt.