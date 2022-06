Miljuschka steunt haar moeder Astrid en Bridget dobbert in Italiaanse zee

met video Willem Holleeder tegen nabestaan­de na weer levenslang: ‘Pisbak!’

Willem Holleeder (64) is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een levenslange celstraf. Het gerechtshof oordeelt dat hij opdracht heeft gegeven tot het plegen van meerdere moorden. Holleeder is het er niet mee eens en blijft volgens zijn advocaat strijdbaar. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

12:01