Miljuschka schiep een beeld van Peter R. dat ik nog niet eerder op mijn netvlies had

Natuurlijk gaat het tv-seizoen 2021-2022 de boeken in als dat van het schandaal rondom The Voice of Holland en in het verlengde daarvan van de kaarsrel bij Vandaag Inside. Als het jaar waarin BN’ers en hun reputatie sneller vielen dan de dominosteentjes op RTL. Toch, Danny, Winston, Johnny, Jeroen, Ali, Marco, Glennis, Lil Kleine en Peter Gillis? En als het jaar waarin je beter naar Yvonne Coldeweijer kon kijken en luisteren dan naar het NOS Journaal, als je tenminste wilde weten waar de collega’s het de volgende dag bij de koffieautomaat of in de zoveelste zoombijeenkomst over hadden.