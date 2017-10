Miljuschka geeft spicy boeken weg en Maan flipt in zweefmolen

James Vesper drinkt koffie

Fooddeskundige Vivian Reijs koestert haar ochtendjes met zoontje James (1), die naar haar tevredenheid ook fan is van cappuccino met havermelk. Het ventje lepelt het glas van zijn moeder zonder problemen tot op de bodem helemaal leeg.

Onze ochtendjes samen in bed. #jameshoudtnualnetzoveelvankoffiealsik. 😁 #jamesvesper #koesterdezeochtendjes ❤️ #cappuccino methavermelk Een foto die is geplaatst door null (@vivianreijs_vivonline) op 26 Oct 2017 om 22:54 PDT

Miljuschka: Spice it up

Op de dag dat haar moeder Astrid Holleeder (de zus van topcrimineel Willem Holleeder, red.) haar nieuwe boek Dagboek van een Getuige (over haar negatieve ervaringen met justitie) uitbrengt, promoot Miljuschka Witzenhausen nog maar eens haar eigen schrijfsel Miljuschka's Streetfood Vietnam. Onder het mom 'Spice it up' deelt ze tien gesigneerde kookboeken uit aan fans die hun Top 3 favoriete specerijen prijsgeven.

Maan is doodsbang

Zangeres Maan in een mobiele zweefmolen op 60 meter hoogte zetten, is geen goed idee. De The Voice-winnares schreeuwde het uit toen ze gisteravond in Amsterdam met haar broertje in de attractie zat. Haar gezicht spreekt boekdelen.

I WAS FREAKING OUT! Scared of heights ft. 60 m 🎡is not a good idea 😂😂 Check my insta story. X Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Oct 2017 om 13:31 PDT

Romy deelt outfitdetails

Scrollend door haar telefoon stuitte musicalster-presentatrice Romy Monteiro vandaag op een kiekje dat twee weken geleden gemaakt is in Ahoy. De knappe brunette was te gast tijdens het concert van André Hazes jr. en trok voor de gelegenheid een little black dress van Tommy Driessen uit de kast.

Twee weken geleden mocht ik optreden in een bomvol Ahoy met én tijdens Andre Hazes zijn concert. En dat was te gek!!!🃏🤘🏽 Mocht je daar nou, op bizarre wijze, niet bij zijn geweest: morgen is dat op tv te zien!!! Half twaalf op sbs6! Klik op de foto voor outfit details 💋✨ Een foto die is geplaatst door Romy Monteiro (@romymonteiro) op 27 Oct 2017 om 0:19 PDT

Fatima's vieze voeten

Voor wie benieuwd is naar waar Fatima Moreira de Melo de nacht heeft doorgebracht: in een hotel. De professioneel pokeraar is in een luie bui en neemt zelfs de moeite niet haar verse kop koffie op haar nachtkastje te zetten of de gang naar de badkamer te maken. ,,Toch maar een keer mijn voeten wassen'', is Fatima's vrijdagvoornemen.

☕️#hotel #tochmaareenkeermnvoetenwassen Een foto die is geplaatst door null (@fatimademelo) op 26 Oct 2017 om 21:51 PDT

Even wennen, Kelly

Psychologe en vriendin van producer John Ewbank Kelly Weekers blijkt jarenlang een groot geheim met zich te hebben meegedragen. Drs. Weekers is namelijk helemaal niet blond, maar een 'ginger'. Gisteren ging ze na jaren terug naar die kleur en dat is best even wennen. ,,Wel leuk tussen de herfstbomen en onder de kerstboom dus het mag nog even blijven.'' Haar fans maakt het werkelijk niet uit. ,,Rood of blond, je bent gewoon een knapperd'', schrijft iemand.

Nieuw haar staat symbool voor een nieuw begin zegt men. Ik heb dus zojuist man, baby en hond op Marktplaats gezet (biedingen onder 25 euro worden genegeerd) en ik ben heel benieuwd naar die nieuwe wending die mijn leven zal nemen 😂 #ginger #mijnéchtehaarkleurduseigenlijk #eeeeevenwennen #welleuktussendeherfstbomen #enonderdekerstboom #dushetmagnogevenblijven Een foto die is geplaatst door null (@kelly_weekers) op 26 Oct 2017 om 9:37 PDT

Chantal en Kim keten

Chantal Janzen blikt nog maar eens terug op haar ietwat hilarische logeerpartijtje bij topmodel Kim Feenstra voor Chantal Blijft Slapen. ,,Het bleef nog lang onrustig. Omdat mijn been uit de kom schoot van deze positie'', concludeert ze na een pikante fotosessie mét knalrode pornohakken in Kims bed.

Het bleef nog lang onrustig❤️ #omdatmijnbeenuitdekomschootvandezepositie 😳 @k2im #vanavond #chantalblijftslapen #halfnegen #erteejelvier Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Oct 2017 om 9:00 PDT

Rossana verovert de planeet

Patrick Kluivert eert zijn vrouw Rossana vandaag met een zwoele archieffoto vanuit een hotellobby waarop het stel elkaar een kus geeft. Rossana viert vandaag haar 45ste verjaardag en is volgens haar man de beste moeder, echtgenote en vriendin op deze planeet.