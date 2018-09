Miljoenenjacht begint weer! Herinner jij je 'zure' Neelie nog?

Hoeveel flappen mag Linda de Mol vanaf vanavond uitdelen in het nieuwe seizoen van Postcodeloterij Miljoenenjacht ? De koningin van RTL komt voor de 33ste keer in actie als ze er achtereenvolgens vijf keer een gigantisch bedrag uitdoet. 'De bank' maakte dit jaar in totaal al 1.576.000 euro over. Hoe ging dat ook alweer?

Show 1: 204.000 euro

Lee Dado (65) uit Beuningen ging in maart met het laagste bedrag van de 32ste editie naar huis: 204.000 euro. Het had niet veel gescheeld of Dado had niet eens in de studio gezeten. Reclame kiepert hij meteen weg, bovendien vindt hij Miljoenenjacht 'een opgeklopte show'. ,,Maar iedereen zou met íets naar huis gaan. Dus toen ben ik toch maar gegaan'', liet hij droogjes los aan De Gelderlander.

Show 2: 549.000 euro

De 73-jarige Bernard uit Voorburg had meer geluk en ging er met ruim een half miljoen vandoor. Diezelfde avond stond echter niet de zeventiger maar zijn vrouw Neelie in de spotlights. Neelie was tijdens Miljoenenjacht namelijk niet enthousiast te krijgen en kreeg al snel het plakkaat 'zuurpruim'. ,,Ik denk dat Bernard net tijdens de reclame op zijn donder heeft gehad van Neelie. Omdat hij flink de covergirls aan het bestuderen was qua haarkleur. En daarom Neelie nu maar de koffers laat kiezen'', oordeelde een kijker.

Volledig scherm Bernard en 'zure' Neelie. © RTL

Show 3: 300.000 euro

Corné uit Utrecht kreeg niet alleen een mooi bedrag op zijn bankrekening bijgeschreven maar genoot na de aflevering ook van heel veel vrouwelijke aandacht. Niemand minder dan Linda zelf vond dat de vrijgezelle Corné wel wat hulp kon gebruiken en deed een cupido-oproep. ,,Heel veel vrouwen gaan jou een brief schrijven. Zo van: Ik zag jou op tv en las dat je nog vrijgezel bent. Dat gaat jou gebeuren!'', richtte ze zich enthousiast tot de speler. Voordat het koffertjesspel losbarstte verzekerde Corné de presentatrice er overigens van dat de vrouw die hij naar Hilversum had meegenomen niets meer dan een 'spelmaatje' was. Linda vroeg zich vervolgens giechelend af 'welke spannende spelletjes' er dan wel niet werden gespeeld.

Volledig scherm Corné met zijn 'spelmaatje'. © RTL

Show 4: 270.000 euro

Frits Platvoet (70) uit Oldenzaal noemde zich als winnaar 'een gelukkig mens'. Tegen Tubantia was hij goudeerlijk wat er eigenlijk overbleef van die 270.000 euro. 30,1 procent ging naar de belasting. „Maar er blijft nog altijd 189.000 euro over. Prima toch, wie had nu verwacht dat ik hier überhaupt zou staan?'', concludeerde hij. Voor de zekerheid had zijn vrouw Anita hem wel gevraagd dat hij achter de desk plaats moest nemen als ze tot de uitverkorenen zouden behoren. ,,Frits is daar beter in.''

Show 5: 253.000 euro