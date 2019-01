Miljardair Jeff Bezos onderzoekt lek dat hem huwelijk kostte

Koefnoen terug, maar nu in het theater

30 januari Koefnoen is terug, maar nu in het theater. Paul Groot, Owen Schumacher en Jeremy Baker zijn begonnen met het schrijven van een voorstelling die in 2020 op de planken zal verschijnen. Koefnoen was als satirisch programma dertien jaar lang op televisie te zien bij de AVRO.