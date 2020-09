Miley Cyrus: nieuwe album wordt afspiegeling van wie ik ben

Jeroen van der Boom terug theater in: ‘Ik wil mensen blij maken, juist nu’

11 september Kolkende mensenmassa’s als bij de Toppers in de Arena de afgelopen jaren is nu niet mogelijk, maar dat weerhoudt Jeroen van der Boom er niet om het theater in te gaan. Met een ‘coronaproof voorstelling’, achter zijn piano. ,,Thuis realiseerde ik gaandeweg dat ik het theater weer in wilde.”