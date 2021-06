Miley Cyrus en Elton John op bijzondere heruitgave van Metallica's Black Album

De nieuwe plaat The Metallica Blacklist komt samen met een geremasterde versie van het originele The Black Album uit op 10 september. ,,Met bijdragen uit landen over de hele wereld, van de VS tot Nigeria, hebben we nummers opgenomen met singer-songwriters, country-artiesten, elektronische, en hiphopartiesten naast punkrockers, indielievelingen en iconen van rock-, metal- en wereldmuziek met wie we ooit het podium hebben gedeeld. Sommigen waren nog niet eens geboren waren toen het originele album werd uitgebracht”, schrijft de band.

De gehele opbrengst gaat naar het goede doel en wordt verdeeld over Metallica’s All Within My Hands Foundation en goede doelen die gekozen zijn door de 53 artiesten. ,,Naast het inzamelen van geld voor het goede doel, willen we laten zien dat Metallica’s muziek genres, afstanden en culturen overstijgt. We denken graag dat we - met ieders hulp - precies dat hebben gedaan”, schrijft Metallica. ,,Het was belangrijk voor ons dat de artiesten konden kiezen met welk nummer ze zich het meest verbonden voelden; het maakte niet uit of we al meerdere versies van een nummer hadden. Als een artiest dat nummer wilde coveren, dan doen we dat.”