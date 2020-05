Mijlpaal in zicht voor The Bold and the Beautiful: soap gaat door tot 2022

The Bold and the Beautiful kan zich opmaken voor een mijlpaal: zender CBS heeft laten weten dat de soap nog tot zeker 2022 zal worden gemaakt, waarmee de serie de 35 jaar kan volmaken. ‘The Bold’ is al sinds 1987 op televisie te zien en trekt volgens CBS nog altijd ruim 3 miljoen kijkers per dag.

Vicepresident van CBS Amy Reisenbach is verheugd het nieuws te kunnen brengen. ,,The Bold and the Beautiful is al meer dan drie decennia een hoeksteen van de CBS-programmering”, aldus Reisenbach. ,,De show is een succes dankzij de getalenteerde cast, schrijvers en producers die productiebedrijf Bell heeft samengesteld. Natuurlijk zou niets van dit alles mogelijk zijn geweest zonder de toegewijde fans van de show. We geven hen graag dagelijks een kijkje in het door romances en rivaliteit omgeven leven van de families Forrester, Logan en Spencer.”

The Bold and the Beautiful heeft ook in Nederland een grote schare fans. De serie werd tussen 1990 en 2006 uitgezonden door RTL 4, tussen 2006 en 2010 door SBS6 en vanaf het voorjaar van 2011 is de soap te zien op RTL 8.

De serie speelt zich af in Los Angeles en is een van de best bekeken soaps ter wereld. Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) en John McCook (Eric Forrester) spelen al vanaf het begin mee. Hunk van de show Ron Moss stopte in 2012 plots als ladykiller Ridge Forrester. Hij werd vervangen door Thorsten Kaye.