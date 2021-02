Micky Hoogendijk emotioneel bij Jinek: ‘Denk al 26 jaar na over dader aanslag’

De oud- GTST -actrice zat met haar ex-man Rob Scholte op 24 november 1994 samen in een auto toen er een bom ontplofte. Scholte werd zwaargewond overgebracht naar het VU-ziekenhuis, waar zijn beide benen werden afgezet. Hoogendijk kreeg kort daarna een miskraam. ‘Het doet nog steeds heel veel pijn’, gaf ze toe in het gesprek met Jinek. ‘Het zit natuurlijk nog wel ergens van binnen.’

Ze probeert naar eigen zeggen wel positief te blijven. ‘Er zijn mensen die eruit komen met PTSS, volgens mij heb ik het nog goed gedaan. [...] Ik probeer nu iets moois te maken van mijn leven. Die behoefte is nog sterker, omdat het allemaal zo onveilig en heftig was dat ik mij nu omgeef met fijne, lieve en mooie dingen.’



De dader loopt nog steeds op vrije voeten. ‘Ik heb het alleen nog nooit kunnen uiten omdat ik dus ook niet weet waarom, of wat, of wie. Daar denk ik nu al 26 jaar over na. Het is nog niet opgelost, dus ik moet het er maar mee doen.’