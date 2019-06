Mick Jagger terug op podium na hartoperatie

De band, die al 57 jaar bestaat, speelde gisteravond in Chicago voor een uitverkocht stadion gevuld met 61.500 bezoekers. De band boekte alleen vorig jaar al een omzet van 102 miljoen euro met liveoptredens.



De hartoperatie van Jagger verliep goed. Bij de 75-jarige zanger is succesvol een hartklep vervangen. De tournee van de groep werd tijdelijk opgeschort. Door de operatie van de frontman moesten zeventien concerten worden uitgesteld.



The Stones traden voor het laatst in Nederland op in 2017, toen speelde de band in de Johan Cruijff Arena en in de Gelredome.