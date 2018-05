Mick Jagger (74) verovert harten met schattige reacties op Instagram zoon

My new favorite thing is Mick Jagger leaving dorky dad comments on his teenage son's Instagram posts.

Heb je even voor mij

Lucas Maurice Jagger is het op een na jongste kind van Mick, die in 2016 zijn achtste telg Deveraux Octavian Basil kreeg. De tiener is een product van Micks affaire met het Braziliaanse model Luciana Gimenez, die hem zijn huwelijk met Jerry Hall kostte.



De rocker is ondanks zijn leeftijd overigens best actief op Instagram. Vorig jaar haalde Mick nog het nieuws toen hij in een filmpje Frans Bauers hit Heb Je Even Voor Mij zong.