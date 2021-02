Mick heeft spijt van huwelijk met Daisy: ‘Ik liep me de pleures om alles te regelen’

married at first sightDe vlam is in de pan geslagen tijdens het zogenoemde koppelsweekend van het goed bekeken RTL4-programma Married at First Sight . Niet alleen Mick en Daisy stevenen op een scheiding af, bij de stelletjes Rein en Danny, Bert en Suzan en Lizzy en Lars loopt het - op zijn zachtst gezegd - ook niet lekker.

,,Een aantal koppels kampt met zware relatieproblemen. De laatste loodjes wegen duidelijk het zwaarst’’, aldus presentator Carlo Boszhard vanavond voor de hekken van de villa waarin de kandidaten verblijven. Niet alleen zien de stellen elkaar daar voor het eerst, ook Carlo en het team van experts zijn bij de opnames aanwezig. ,,We hopen dat ze hun verhalen gaan delen en dat ze daarin veel herkennen’’, aldus psychologe Tila Pronk.

Bert en Suzan bijten het spits af. Daar waar Suzan redelijk op haar gemak is, is bij Bert de spanning van zijn gezicht af te lezen. Suzan ergert zich aan haar man en ze kan nu eenmaal niet verliefd op hem worden. ,,Er is ergens een keer een muur opgetrokken en die is niet meer naar beneden gegaan bij Suus. Toen ze na het samenwonen niet meer wilde afspreken is voor mij de deur heel erg dichtgegaan. Nu is het wel klaar’’, aldus Bert. Ondanks dat er nooit ruzie was, vindt Bert het jammer dat zijn vrouw hem niet meer wilde zien.

Daisy en Mick leken op papier het ideale koppel, maar de blonde Amsterdamse ontdekte al snel dat ze met hem geen steek verder kwam. ,,Hij toonde geen interesse. Stelde geen vragen, hij stond eerder toe te kijken hoe ik de koffers in de auto gooide, dan dat hij hielp.’’ Mick kon haar ‘tempo’ niet aan, gaf hij toe. ,,Ik zag een dame die alles zo snel deed, voordat ik überhaupt iets kon vragen, lag die koffer al in de auto. Ik zag dat ze gekwetst was over mijn inzet... Dat zijn misschien niet de juiste woorden, maar het gaat wel over mij.’’ Waarop Daisy direct duidelijk maakt: ,,Ik was wel op mijn gemak, maar jij was dat niet! Dus hoe kun je dan zeggen dat ik niet op mijn gemak was?’’

Carlo merkt opgekropte boosheid. ,,Nee, ik ben teleurgesteld. Dat ik zóveel tijd erin heb gestoken, en het is gewoon weg. We hebben ‘ja’ tegen elkaar gezegd, en we zijn op vakantie gegaan, en dat was het. Als ik letterlijk mijn enkel breek voor je neus, en iemand zegt ‘Ik ga je nu echt niet aanraken, hoor’... Al was ik een onbekende, hij kon me toch helpen? Het gaat me om het fatsoen.’’ Mick wordt rood en bijt op zijn tong. ,,Nu ben ik wel ongemakkelijk, ja. Ik word wel boos. Ik denk dat ik die vier uur niets verkeerd heb gedaan, en me de pleures heb gelopen om alles te regelen...’’ Daisy heeft geen spijt dat ze heeft meegedaan, Mick ‘nu wel’.

Beter gaat het met Aron en Monique, die nog altijd verliefd zijn en op Instagram maar wat graag beelden van hun huwelijk en huwelijksreis naar Oostenrijk delen. Bij de jonge Lizzy en politieagent Lars leek er lang geen vuiltje aan de lucht. Maar Lizzy twijfelt. ,,Ik wil haar veel vaker zien, dan dat zij mij wil zien. Dan zijn er strubbelingen’', aldus Lars. Sylvia, die eerder bewust van haar match Fred afstand nam, hoopt de oplossing te hebben. ,,Even de stekker eruit. Dat bommetje dat je had, de rook laten optrekken, dan zie je dingen in een ander perspectief.’’ Maar Lizzy kan niet eerlijk zeggen dat ze echt verliefd is. ,,Ik wil dat ook voelen, hem missen, maar dat is er nu niet. Dus dat ga ik ook niet uitspreken.’’

Tussen Aron en Monique gaat het goed.

Bij Rein is er na het samenwonen ‘wat geknapt’. ,,Dat heeft mij aan het denken gezet. Ik hoorde dat hij leuke dingen heeft gedaan met vrienden, maar waar ben ik in dit verhaal?’' Wat Danny moeilijk vindt, is de onduidelijkheid van zijn man. ,,Ik zie de signalen niet zo.’'

Als de intensiviteit van de dag achter hun ligt, duiken Lars, Lizzy, Suzan, Bert, Rein, Danny, Mick en Daisy de jacuzzi in. Als Danny een bijdehante opmerking maakt, grijpt Rein in. ,,Houd jij die bek van je een keer dicht?’' ,,Ik heb geen bek, ik heb een mond’', snauwt Danny terug. ,,Ik struggle ermee dat Rein zo sterk de voorgrond zoekt’', concludeert Danny voor de camera. ,,Ik heb er moeite mee dat hij mij corrigeert. Een jacuzzi maakt meer kapot dan je lief is.’’

Morgen wordt in de ontknoping van het zesde seizoen duidelijk wie met wie getrouwd blijft. Married at First Sight leverde tot zover twee succeskoppels op. Bram en Patty uit seizoen 1 en Chantal en Nikolai uit de tweede reeks.

Rein en Danny krijgen woorden in de jacuzzi.