Mick Fleetwood verliest restaurant door bosbranden op Hawaï

Brainpower over 50 jaar hiphop: ‘Als ik in Back to the Future speelde, ging ik terug naar 11 augustus 1973’

Hiphop bestaat vandaag 50 jaar. In Nederland is Brainpower een van de pioniers en een meer dan enthousiaste ambassadeur van de muziekstijl die tegenwoordig alom aanwezig is. ,,Zelfs in de Ikea zie je hiphop.”