Michiel Romeyn leeft zich uit op poppen

‘Baas’ Freek Vonk brengt single uit met Yes-R

9:09 Televisiebioloog Freek Vonk (35) heeft vandaag zijn eerste single uitgebracht in samenwerking met Yes-R (31). De track - de themasong van zijn shows in AFAS Live - is getiteld In het hol van de leeuw. Het is voor het eerst dat Freek iets met muziek doet in zijn carrière.