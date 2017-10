Michelle Obama op trouwdag: Barack, je bent een uitzonderlijke man

De Obama's hadden twee jaar een relatie toen ze elkaar op 3 oktober 1992 het jawoord gaven. Ze leerden elkaar kennen in de zomer van 1989 toen Barack een baantje kreeg bij een advocatenkantoor in Chicago. Michelle werd toegewezen als zijn begeleider. Hij vond haar direct interessant, zij hield een date in eerste instantie af, maar ging toch overstag. Barack regelde een lunch in het Chicago Art Institute, ze maakten een wandeling en ze bekeken de film Do The Right Thing van Spike Lee. ,,Hij liet me al zijn kanten zien. Hij was hip en cultureel ingesteld, maar ook gevoelig'', verklaarde Michelle aan The Telegraph. Een paar jaar later vond ze tijdens een etentje haar verlovingsring verstopt in het dessert.