Michael Moore zet milieudocu gratis online

update Dave Roelvink naar ziekenhuis met hangend gezicht: ‘Ik zie niks meer’

22 april Realityster en dj Dave Roelvink (26) is vanavond naar het ziekenhuis gegaan omdat zijn gezicht niet goed functioneerde. In zijn stories op Instagram was te zien dat de helft van zijn gezicht hing. De zoon van volkszanger Dries is onderzocht, het is nog niet duidelijk wat hem mankeerde. Inmiddels gaat het wel wat beter.