Michael Bublé is klaar met de spotlights

De ziekte van de inmiddels vijfjarige Noah heeft enorme impact gehad op hem en zijn vrouw Luisana Lopilato. Het heeft hem doen beseffen dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan roem. ,,Mijn kijk op de wereld en het leven is veranderd", vertelt hij in een interview met Daily Mail over de tijd na de diagnose. ,,Ik heb er geen zin meer in. Al dat narcisme van beroemdheden."



Bublé zegt daarom te willen stoppen met muziek maken. ,,Dit is mijn laatste interview, ik ga met pensioen. Ik heb het perfecte album gemaakt en nu kan ik op het hoogtepunt stoppen."



Met Noah gaat het inmiddels stukken beter. De afgelopen tijd werkte Bublé aan zijn, wellicht laatste, album. Love komt 16 november uit.