Mevrouw de Bok: niet altijd Corrie van Gorps beste vriendin

,,Het is zo Nederlands om oudere artiesten te vergeten’’, zei cabaretier Richard Groenendijk twee jaar geleden toen het over Corrie van Gorp ging. Groenendijk had de comédienne in 2017 gezien bij de viering van honderd jaar Luxor, waar ze hem raakte met haar uitvoering van Diep in mijn hart. Het bracht hem op het idee om voor Van Gorp in het Oude Luxor een permanent eerbetoon in te richten.