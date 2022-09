Metropole Orkest werkte samen met Robbie Williams, maar ze zagen elkaar nooit in het echt

Robbie Williams herkende Barbra Streisand niet bij ontmoeting: ‘Gewoon een aardige, oude dame’

Robbie Williams herkende zangeres Barbra Streisand niet, toen hij haar tijdens een vakantie ontmoette. De zanger had geen idee wie de ster was en vond haar in eerste instantie ‘gewoon een aardige oude dame’, vertelt hij tijdens een interview op BBC Radio 5.

