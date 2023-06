Metoo in rockwereld: beschuldigingen tegen Rammstein-zanger Lindemann stapelen zich op

Op 22 mei ging Rammstein, voor het eerst sinds de corona-uitbraak, weer op tournee in Europa, en trad als eerst op in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Onder de aanwezige fans bevond zich de Noord-Ierse Shelby Lynn. Het was deze 24-jarige Lynn die Lindemann ervan beschuldigde dat hij haar vorige week voorafgaand aan de show gedrogeerd zou hebben.



Op Twitter ontkende de band de aantijgingen direct. Lindemann twitterde dat hij Lynn niet eens had aangeraakt – iets wat de fan evenmin beweerde. Wel beweerde Lynn dat ze alcohol kreeg aangeboden en dat de zanger haar erna had gevraagd om met hem naar bed te gaan. Naar eigen zeggen weigerde Lynn, waarop Lindemann woedend vertrok.



Hoewel een drugstest die door de Litouwse autoriteiten was uitgevoerd negatief was, hebben meerdere vrouwen dezelfde ervaringen gehad met Lindemann, zo komt naar voren uit de gesprekken die NDR en SZ voerden met de vermeende slachtoffers.