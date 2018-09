Metallica al 500 weken met album in Amerikaanse hitlijst

Dat zorgt ervoor dat The Black Album een van de vier platen is die meer dan 500 weken in de Billboard 200 staat. Pink Floyd's The Dark Side of the Moon steekt met kop en schouders boven de rest uit met 937 weken. Het vijfde studioalbum van Metallica heeft echter het record van de meest verkochte cd in de geschiedenis en ging al bijna 17 miljoen keer over de toonbank, volgens Nielsen Music.



Het Amerikaanse Billboard Magazine publiceert al sinds 1956 elke week een lijst van de meest verkochte albums. De lijst wordt deze keer aangevoerd door het nieuwe album Egypt Station van Paul McCartney.