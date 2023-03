Met deze haatreacties krijgt Angela de Jong te maken en zo gaat ze ermee om

Niet alleen Angela doet een boekje open. Ook Patty Brard vertelt wat er op het internet allemaal over haar wordt geschreven. ‘Te dik, te dun. Ik heb het allemaal meegemaakt.' Dat het altijd over uiterlijk gaat, weet ook influencer Janice Blok. Ook zij krijgt vooral reacties over haar verschijning.

Het is allemaal te zien in de videoserie Bitterzoet. Daarin onderzoekt programmamaker Robbyn wat de keerzijde is van beroemd zijn in 2023. Deze aflevering gaat over online haatreacties. In andere afleveringen neemt ze onder meer grensoverschrijdend gedrag, cancellen en juicekanalen onder de loep.