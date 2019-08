Met dank aan Bassie en Adriaan toch nog één goed antwoord in De slimste mens

The Exor­cist-pries­ter O'Malley beschul­digd van seksueel misbruik student (17)

21:48 William J. O’Malley, de man die in 1973 in The Exorcist een priester speelde maar dat ook in het echte leven is, wordt beschuldigd van herhaaldelijk seksueel misbruik. De pater zou in 1985 en 1986 een toen 17-jarige scholier meerdere keren hebben betast. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van TMZ.