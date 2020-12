Messcherpe Ali B tegen Jan Smit: ‘Je begint Lil’ Kleine-achtige trekjes te krijgen’

Ali B had vanavond duidelijk de lolbroek aan in een verse aflevering van de goed bekeken talentenjacht The Voice of Holland . Tijdens een onderonsje met Jan Smit vergeleek Ali zijn collegacoach met voorgang Lil’ Kleine. ‘Die belooft ook gouden bergen’.

Aanleiding voor het commentaar was de auditie van de 21-jarige Dionne Damen die met zingen haar brood wil verdienen. Dionne dook eerder op in The Voice Kids en schreef jaren later haar eigen single.

De roodharige auditante koos bewust voor het nummer No Time To Die, dat Billie Eilish schreef en zong voor de 25ste James Bondfilm No Time To Die. Ali B en Jan Smit drukten op hun rode knop, Anouk en Waylon vonden het niet goed genoeg.

Dionne tijdens haar optreden.



Maar, zo richtte Ali zich tot Dionne, het is Jan die ervoor kan zorgen dat je ‘bij de Beste Zangers, het Songfestival, Miss Volendam en 18 finales’ terecht komt. Dionne liet naar eigen zeggen haar gevoel spreken en koos voor de Volendamse coach. ,,Je geeft iemand toch een beetje hoop, Ali?’', evalueerde Jan terwijl de kandidate huppelend de studio verliet. Waarop Ali reageerde dat de hitzanger ‘Lil’ Kleine-trekjes begint te krijgen’. ,,Die belooft ook een gouden berg.’' ,,Ik beloof niets... Ríchting die finale zei ik’', aldus Jan. Dat was scherp, moest Ali toegeven. ,,Mevrouw, hier heeft u een ticket voor richting Amerika. U moet bij Rotterdam eruit’’, klonk het terwijl Waylon en Anouk het spektakel lachend hadden aanschouwd. Ook Jan kon Ali's humor uiteindelijk wel waarderen.

Vermoeiend

Rapper Lil’ Kleine, artiestennaam van de 26-jarige Jorik Scholten, hield het na twee seizoenen als TVOH-coach al voor gezien. Zijn medewerking aan het programma was omstreden nadat bleek dat hij tijdens de opnames van the battles achter de schermen ruzie had gemaakt met Anouk. Volgens presentator Martijn Krabbé vlogen er zulke stevige woorden door de lucht dat Anouk er excuses voor verdiende. Begin deze maand was het dan weer Anouk die Jan Smit stevig aanpakte. ,,What the fuck, hou je bek, Jan. Gast, het is gewoon vermoeiend dit. Come on man, maak een keuze’’, verzuchtte ze na een optreden van de 33-jarige Brenda.

Overigens kwam Lil’ Kleine deze week negatief in het nieuws nadat hij vanuit zijn vakantieverblijf in het zonnige Dubai in een instagramfilmpje riep blij te zijn daar te zitten, terwijl Nederland op slot zit. Hij is daar op familievakantie.

Ali en Jan draaiden, Anouk en Waylon niet.