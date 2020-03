Merol, Tim Knol en Kensington melden zich aan bij crisissite voor Nederlandse artiesten

Sneer NikkieTuto­ri­als in DWDD naar Ellen DeGeneres nu internatio­naal nieuws

14:21 De sneer die Nikkie de Jager, beter bekend onder de naam NikkieTutorials, in februari bij De Wereld Draait Door uitdeelde aan Ellen DeGeneres is internationaal nieuws geworden. Diverse Amerikaanse sites als Insider, BuzzFeed en Cosmopolitan schrijven over de uitspraken van de YouTube-ster nu de talkshowhost in eigen land steeds meer onder vuur komt te liggen.