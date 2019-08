Merel Westrik verlaat RTL Nieuws voor wekelijkse talkshow op Net 5

Linda

,,Alles hieraan voelt goed”, zegt Westrik. ,,Er ligt een avontuur voor me en ik weet niet waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe ik daar naar uitkijk. Samenwerken met Linda en Jildou, een nieuwe redactie en aan het begin mogen staan van een reeks nieuwe plannen om van Net 5 weer de leukste vrouwenzender van Nederland te maken: ik kan niet wachten.”



Linda de Mol en Jildou van der Bijl (creatief directeur LINDA. & Net 5) zijn ongelofelijk blij met Merel Westrik: ,,Merel beschikt over een sprankelende persoonlijkheid en veel humor en dat, in combinatie met haar ruime journalistieke -en tv-ervaring maakt haar dé vrouw om Net 5 een gezicht te geven. We kunnen niet wachten om met haar samen te werken.”



Hoofdredacteur Harm Taselaar van RTL Nieuws: ,,Ik mag Merel persoonlijk heel graag en vind haar écht een vakvrouw. Dit is ontzettend jammer. Ik zie haar met pijn in mijn hart vertrekken, maar wens haar alle goeds.”



Westrik begon haar tv-carrière bij AT5, tot ze in 2011 overstapte naar WNL. Voor die omroep presenteerde ze onder met Eva Jinek een ochtendshow. In 2014 maakte ze de overstap naar het RTL Nieuws. Afgelopen jaar was ze te zien in Wie is de Mol?, waarin ze als mol iedereen voor de gek moest houden.