‘Merel Westrik past niet bij VI en wordt alleen vaste gast vanwege haar contract bij Talpa’

Bij RTL is Expeditie Robinson met de komst van Eilandpraat zowat testbeeld geworden. Is dat ‘lekker veel’ of overkill? Zelfs Dennis ‘Expeditie’ Jansen geeft toe dat het allemaal wat veel is.



Verder worden de beoogde vaste gasten van de dagelijkse talkshow van de heren van VI onder de loep genomen: mogelijk Henk Westbroek, Eus en twee vaste dames, Merel Westrik en Leonie ter Braak. ,,Merel Westrik past niet bij VI en wordt alleen maar vaste gast vanwege haar contract bij Talpa!’’ klinkt het.



Ruud de Wild is terug op de radio, Dennis interviewde hem voor de site. Chansons! komt voorbij en de meer dan indrukwekkende speech van Michael de Jong, beter bekend als De Klusjesman van De Deventer Moordzaak, op het Gouden Kalveren-gala.



Luister naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.



Liever luisteren via Spotify of Apple Podcasts? Dat kan!