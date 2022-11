Merel Ek een van genomineerden stimuleringsprijs voor jonge talentvolle journalisten

Merel Ek kwam onlangs in de publiciteit nadat ze door Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie was uitgemaakt voor ‘rioolrat’. Van Meijeren ging in de persvleugel van het Kamergebouw op zoek naar ‘rioolratten’, journalisten dus. Hij viel politiek verslaggever Merel Ek aan op haar gebruik van het woord ‘liquidatie’. Ek had in een eerdere vraag aan het FvD-Kamerlid een uitleg van de term gegeven die niet bleek te kloppen. In een reactie op Twitter en in het gesprek met Van Meijeren gaf ze dat ook toe.