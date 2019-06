Mental Theo komt Paul Elstak helpen in Gelredome

Naast Mental Theo komt ook The Darkraver als gastartiesten naar het jubileumconcert 25 Years Rainbow in The Sky. Paul Elstak, die met het stadionconcert zijn grootste show ooit aan zijn fans voorschotelt, maakte eerder al de komst van Party Animals en 2 Brothers on the 4th Floor bekend.



,,Het is dat er een zomer met heel veel festivals aan zit te komen, maar eigenlijk kan ik al niet meer wachten tot 14 december", vertelt Elstak. ,,Dat wordt een ongekende feestavond met een aaneenschakeling van hits. Ik vind het mooi dat collega's, die in de loop der jaren tot vrienden zijn uitgegroeid, daar ook bij willen zijn."



De show 25 Years Rainbow in the Sky op zaterdag 14 december is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.