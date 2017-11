Meldpunt voor medewerkers House of Cards

In de verklaring gaat MRC in op de beschuldigingen die acht medewerkers van de serie uiten aan het adres van Kevin Spacey. Tegen CNN zeggen ze dat de acteur zich op de set van de tv-serie verschillende malen ongepast heeft gedragen. Ook zou hij een productieassistent hebben misbruikt.



Volgens MRC is er in 2012 melding gemaakt van ongepast gedrag van Spacey. Er is toen direct actie ondernomen en sindsdien heeft het productiebedrijf geen klachten meer gekregen over de acteur, die ook nog eens een speciale training volgde.



De productieassistent verklaarde tegen CNN dat hij, enkele maanden voordat hij door Spacey werd misbruikt, bij een van de bazen geklaagd had over het gedrag van Spacey. Er is toen inderdaad actie ondernomen. Er werd voor gezorgd dat de assistent niet meer alleen met de acteur hoefde te zijn. Dat duurde volgens het slachtoffer een paar maanden en dat was lang genoeg om zich weer veilig te voelen met Spacey. Vlak daarna zou de acteur alsnog hebben toegeslagen.