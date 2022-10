Mel C doet boekje open over Spice Girls-tijd: ‘Zelfs naar oude foto’s kijken is pijnlijk’

Rachel Hazes in hoger beroep in oud geschil met dochter Roxeanne

Rachel Hazes is in hoger beroep gegaan in een zaak die ze heeft aangespannen tegen haar voormalige zakenpartners. Rachel wil dat de rechtbank haar dochter Roxeanne Hazes en de voormalige zakenpartners over meer hoort dan enkel een betaling van een factuur.

11 oktober