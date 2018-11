Mel B noemt Eddie Murphy haar grote liefde

Hij twijfelde openlijk of hij wel de biologische vader van hun kind was, maar toch is Eddie Murphy de grote liefde van Mel B. Dat verklaarde de Spice Girl maandag in een interview op de Britse televisie.

,,Dat zal hij altijd blijven’’, aldus Mel in Good Morning Britain, waar ze te gast was om haar biografie Brutally Honest te bespreken. ,,Ik heb me daar nooit eerder over uitgelaten, maar ik wilde het in het boek bespreken want veel mensen hebben een verkeerd idee over hoe alles is verlopen’’, vertelde de zangeres.

Mel en Eddie hadden in 2006 een kortstondige relatie en de Spice Girl raakte zwanger. In een interview met RTL Boulevard aan het einde van datzelfde jaar liet de komiek weten: ,,Ik weet niet van wie dat kind is, totdat het eruit komt en er een bloedtest wordt gedaan.’’ Na de geboorte van Angel in 2007 bleek hij wel degelijk de vader van het meisje te zijn.

Volgens Mel hebben de twee nu een goede relatie. ,,We hebben een prachtige dochter samen, die nu elf jaar is, en ze is nu bij hem omdat ik hier aan het werk ben.’’ Op de vraag of ze ooit nog iets moois ziet opbloeien met de vader van haar middelste dochter wilde het America's Got Talent-jurylid geen antwoord geven. ,,Hij heeft een liefdevolle relatie, zijn vrouw krijgt binnen een paar weken hun tweede kind. Dus daar ga ik verder niets over zeggen.’’